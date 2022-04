Federale rechter VS zet streep door mondkapjesplicht openbaar vervoer

Een federale rechter in Florida heeft een streep gezet door de mondkapjesplicht die gold in Amerikaans openbaar vervoer. De regering van president Biden heeft gezegd zich aan de uitspraak van de rechter te houden en de mondkapjesplicht niet te zullen handhaven terwijl er gebroed wordt op een reactie.

Veel luchtvaartmaatschappijen zeggen dat passagiers nu de vrije keuze krijgen om een mondkapje te dragen, vervoersbedrijven in verschillende grote steden willen juist vasthouden aan de plicht. Het CDC, het Amerikaanse equivalent van het RIVM, raadt Amerikanen aan een mondkapje te blijven dragen.

De afzonderlijke staten lieten hun mondkapjesplicht de afgelopen maanden allemaal vallen. Maar de federale regering besloot dat mondkapjes verplicht bleven in treinen, metro's, taxi's, bussen en vliegtuigen. President Biden stelde de plicht in in januari 2021, vlak na z'n aantreden.

Paniekaanvallen

Deze specifieke zaak is aanhangig gemaakt in juli 2021 door een conservatieve belangengroep en twee inwoners van Florida die betoogden dat een mondkapje angst- en paniekaanvallen kon veroorzaken. Luchtvaartmaatschappijen willen ook al tijden dat de mondkapjesplicht wordt geschrapt. Sinds februari 2021 zijn er 7000 gevallen van misdragingen van passagiers geweest. 70 procent had betrekking op het dragen van een mondkapje.

De grote maatschappijen United, Delta, Southwest en American Airlines hebben na de uitspraak van de rechter gezegd dat een mondkapje bij hun aan boord niet langer verplicht is. Datzelfde geldt voor treinmaatschappij Amtrak. Lokale vervoerders in onder meer New York, New Jersey, Washington, Boston, Philadelphia en Chicago willen echter dat passagiers wel een mondkapje blijven dragen.

Afgelopen week werd de plicht op aangeven van het CDC nog verlengd tot 3 mei. Het aantal coronagevallen in Amerika zit opnieuw in de lift nu de BA.2-subvariant van omikron de dominante variant in de VS geworden is.

Sanitaire maatregelen

Volgens federale rechter Kathryn Kimball Mizelle neemt het CDC echter beslissingen waartoe het niet bevoegd is. In de publieke gezondheidswet staat dat het CDC maatregelen mag nemen om de verspreiding van besmettelijke ziektes tussen staten tegen te gaan, waaronder "sanitaire" maatregelen.

Die hebben volgens Mizelle betrekking op het schoonmaken van oppervlakten en ruimtes, en niet op het verplichten van mensen om zich aan bepaalde hygiënevoorschriften te houden, zoals handen wassen en het dragen van een mondkapje.

Mizelle is eind 2020 aangesteld door voormalig president Donald Trump, toen ze 33 jaar oud was. Vanwege haar gebrek aan ervaring was de American Bar Association, de grootste beroepsorganisatie van advocaten in de VS, tegen haar aanstelling.