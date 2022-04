Nederlander doodgeschoten in Colombia door twee mannen op motor

In Colombia is een Nederlander (45) doodgeschoten door twee gewapende mannen op een motor. Het gebeurde afgelopen zaterdagavond in Piedras de Moler, een plaatsje zo'n 200 kilometer ten westen van de hoofdstad Bogota, melden Colombiaanse media. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de dood van de man tegenover het AD.

De man verhuisde zo'n vijf jaar geleden naar Colombia. In de regio Valle del Cauca zette hij een bierbrouwerij op. Hij werd doodgeschoten bij een van zijn bedrijfspanden. De daders vluchtten vervolgens richting de stad Cartago.

De politie onderzoekt de zaak, maar kan nog geen duidelijkheid geven over een motief. Mogelijk ging het om een poging tot een overval. Het is ook niet uitgesloten dat criminelen de man afpersten, maar dat hij weigerde te betalen, zegt de politie.

Colombiaanse media schrijven dat de man erg geliefd was in de regio en dat zijn overlijden hard is aangekomen. De Nederlander wordt omschreven als een "hardwerkende, vriendelijke man, die zeer betrokken was bij het welzijn van de gemeenschap en zijn bedrijf wilde laten groeien om banen te kunnen verschaffen aan mensen in nood".