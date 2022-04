Oekraïne meldt nieuw Russisch offensief in oosten

Het verwachte Russische offensief in Oost-Oekraïne is begonnen, melden de Oekraïense autoriteiten. President Zelensky zei in een videoboodschap dat Russische troepen de "slag om de Donbas" hebben ingezet. "Die zijn ze al lang aan het voorbereiden", aldus de president.

Volgens Zelensky richt een aanzienlijk deel van het Russische leger zich nu op de oostelijke regio's van Oekraïne, beter bekend als de Donbas. "Maar het maakt niet uit hoeveel Russische troepen daarheen gaan, wij zullen vechten. We zullen onszelf verdedigen."

Eerder op de dag maakten de Oekraïense strijdkrachten al melding van een vernieuwd offensief in het oosten. Volgens hen hebben Russische troepen geprobeerd om in de regio's Charkov, Loegansk en Donetsk door de Oekraïense verdedigingslinies heen te breken.

De beschietingen en gevechten zouden daar heviger zijn geweest dan op voorgaande dagen. Volgens de gouverneur van Donetsk zijn in die regio vandaag vier burgers om het leven gekomen bij Russische bombardementen. Ook zijn ambtgenoot van Loegansk maakte melding van Russische oorlogshandelingen. "De situatie lijkt elk uur erger te worden."

Offensief werd al verwacht

Rusland heeft zich ten doel gesteld de oostelijke Donbas-regio op de knieën te dwingen, nadat pogingen om het gebied rond Kiev in te nemen waren mislukt en het leger zich daar grotendeels heeft teruggetrokken. Een grootschalig offensief in Oost-Oekraïne werd daarom al verwacht. In delen van dat gebied, zoals de zelfverklaarde volksrepublieken Loegansk en Donetsk, vechten pro-Russische separatisten al sinds 2014 tegen het regeringsleger.

Ondertussen proberen de Russen ook de zuidelijke stad Marioepol in handen te krijgen, waar zich momenteel nog een groep Oekraïense militairen schuilhoudt in een staalfabriek. Als de Russische troepen erin slagen de strategisch gelegen havenstad in te nemen, hebben zij de hele kustlijn in handen tussen Rusland en de Krim.