Eigenzinnige componist van moderne muziek Harrison Birtwistle overleden

De componist van moderne muziek Harrison Birtwistle is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in zijn huis in het zuidwesten van Engeland, zo heeft zijn muziekuitgever laten weten. Een doodsoorzaak werd niet genoemd.

Van oorsprong was Birtwistle klarinettist. Later legde hij zich toe op het schrijven van muziek. Zijn composities werden uitgevoerd door toonaangevende gezelschappen als het Royal Opera House, de English National Opera en de BBC Proms. Hij schreef kamermuziek, maar ook de opera Punch and Judy en filmmuziek voor The Offence met Sean Connery.

Zijn eigenzinnige muziek stelde het geduld van de luisteraars soms op de proef, maar daar zat Birtwistle zelf helemaal niet mee. "De toegankelijkheid van mijn muziek is niet mijn probleem", zei hij daarover. "Ik heb een idee, dat probeer ik zo duidelijk mogelijk tot uitdrukking te brengen. Kritiek daarop is het probleem van anderen."

Zijn composities hadden soms nauwelijks een herkenbare melodie en hadden vaak ingewikkelde ritmes. In 1995 werd zijn werk Panic uitgevoerd in het populaire Last Night of the Proms-concert op de Britse tv. De BBC werd daarna overstelpt met klachten. "Was iemand een kat aan het wurgen?", vroeg een van de kijkers.

Al was hij niet iemand voor het grote publiek, hij had zeker ook fans. Birtwistle won diverse prijzen en onderscheidingen. In 1988 kreeg hij van de Britse koningin Elizabeth een ridderorde.