Oekraïense deelnemers Invictus Games volgende week weer aan het front

Negentien Oekraïners hebben speciaal voor de Invictus Games toestemming gekregen van president Zelensky om hun land te verlaten. Hierdoor kan het Oekraïense team van veteranen deze week alsnog in Den Haag deelnemen aan het internationale sportevenement voor militairen die in hun diensttijd lichamelijk of psychisch gewond zijn geraakt.

Maar als de Invictus Games eind deze week voorbij zijn, dan zullen ook zij weer terug moeten naar hun legereenheden, zegt Pavlo Kovalskyi van het Oekraïense team. "Dan nemen we weer deel aan het verdedigen van ons land."

Serhi Kalytjoek, ook lid van het team, zegt dat hij niet heel blij is om hier te zijn. "Want we zijn hier nu niet met het hele team." De oorlog met Rusland heeft al één teamlid het leven gekost. Een ander teamlid is tot krijgsgevangene gemaakt. Ook is het niet iedereen gelukt om af te reizen naar Nederland.

In de video hieronder vertellen leden van het Oekraïense team over hun gesneuvelde teamgenoten en hoe ze het vinden om nu in Nederland te zijn: