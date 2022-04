TUI-vlucht maakt noodlanding op Curaçao, tientallen passagiers wachten op nieuws

Een TUI-vliegtuig dat onderweg was van de Dominicaanse Republiek naar Amsterdam heeft vannacht een noodlanding gemaakt op Curaçao. De landing verliep zonder problemen, maar de passagiers zeggen dat ze op de luchthaven van Willemstad aan hun lot worden overgelaten.

"We zitten hier nu een uur of zes. Zonder eten, zonder drinken, zonder dat er iemand van TUI is", zegt één van de passagiers, Tom Decabooter tegen de NOS.

Volgens Decabooter vertrok het toestel volgens plan van het vliegveld bij Punta Cana op de Dominicaanse Republiek. Na een tussenlanding op Bonaire ging het mis. "De piloot zei dat een voorruit in de cockpit geëxplodeerd was en dat hij een noodlanding moest maken. Zo kwamen we op Curaçao terecht", zegt hij.

Geen sprake van paniek

Volgens Decabooter was er geen paniek aan boord. Wel duurde het lang voordat de passagiers het vliegtuig mochten verlaten. "In die tijd hebben we nog wat te eten en te drinken gekregen. Daarna duurde het nog eens zo'n twee uur voordat we door de douane waren."

En nu is het wachten op wat er gaat gebeuren. Volgens Decabooter zit hij samen met 39 andere passagiers te wachten op nieuws. "TUI heeft gezegd dat we een sms-je krijgen met meer informatie over een vervangende vlucht naar Amsterdam. Maar wanneer? Vandaag? Morgen? Later deze week? We weten het niet."