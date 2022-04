Grote brand in plantenkwekerij Roelofarendsveen, geen gewonden

Bij een plantenkwekerij in Roelofarendsveen in Zuid-Holland is een zeer grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Hollands-Midden. Er zijn geen gewonden gevallen.

Bij de brand komt veel rook vrij. De brandweer waarschuwt mensen in de omgeving om ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te zetten. Meerdere woningen in de buurt van het bedrijf zijn ontruimd.

Er zijn "veel voertuigen" ingezet om het vuur te bestrijden, meldt de brandweer. Het is niet direct duidelijk om wat voor agrarisch bedrijf het gaat. De rook is in de wijde omgeving van Roelofarendsveen te zien.