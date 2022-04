Paaseieren, het strand of een festival: zo geniet Nederland van het paasweekend

Tienduizenden mensen zijn verder te vinden op Paaspop in Schijndel. Met dit festival werd vrijdag traditiegetrouw het festivalseizoen afgetrapt. Het is het eerste grote muziekevenement dat zonder coronamaatregelen weer kan plaatsvinden. Dit weekend is ook het dancefestival Awakenings. Dat bestaat 25 jaar en wordt daarom twee keer gehouden: dit weekend in Spaarnwoude en in juli in Hilvarenbeek.

En in het oosten van het land worden de traditionele paasvuren weer aangestoken. Jaarlijks zijn in Nederland enkele honderden paasvuren, maar dat is de afgelopen twee jaar vanwege corona niet gebeurd. Ook in 2019 konden veel vreugdevuren al niet doorgaan, toen vanwege het risico op natuurbranden door droogte.