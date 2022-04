Nederlander omgekomen bij canyoning-ongeluk Zwitserland

In Zwitserland is een 27-jarige Nederlandse man verongelukt tijdens canyoning. Dat is een sport waarbij je de loop van een rivier door een kloof volgt en die vooral in de bergen wordt beoefend. Daarbij is het bijvoorbeeld nodig om te klimmen, springen, zwemmen en abseilen.

De Zwitserse politie meldt dat de man vrijdag om het leven kwam in het plaatsje Linescio, in het zuiden van Zwitserland vlak bij de Italiaanse grens. Hij zat samen met een klimpartner in een kloof. Bij het abseilen viel hij in het water, waar hij niet meer zelf uit wist te komen.

Zijn partner kon hem naar de kant slepen. Reddingswerkers brachten hem naar het ziekenhuis, waar hij overleed aan zijn verwondingen. De Nederlander woonde volgens de autoriteiten in Zwitserland.