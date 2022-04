Junta Myanmar laat 1600 gevangenen vrij vanwege Nieuwjaar

Het militaire regime in Myanmar verleent ruim 1600 gedetineerden uit de Insein-gevangenis amnestie ter gelegenheid van het nieuwe jaar in het land. Dat is een fractie van de 23.000 gevangenen die een jaar geleden vanwege dezelfde aanleiding werden vrijgelaten.

Het is niet bekend of er ook leden worden vrijgelaten van de regering die begin vorig jaar werd omvergeworpen. Een verslaggever ter plaatse zegt tegen persbureau Reuters dat tot nu toe geen politieke gevangenen zijn vrijgelaten uit de Insein-gevangenis.

Tientallen mensen wachten voor de deur van de gevangenis in de hoop dat er familieleden onder de vrijgelaten gevangenen zitten. In totaal krijgen 1619 gedetineerden amnestie, zegt de junta in een verklaring. Onder hen zijn 42 buitenlanders. Waar die gevangenen vandaan komen, is niet duidelijk.

Duizenden politieke gevangenen

In de beruchte gevangenis, in het noorden van de stad Yangon, zitten duizenden politieke gevangenen vast sinds het leger begin vorig jaar een staatsgreep pleegde. Eerder deze maand werd bekend dat er veertien tekeningen uit de gevangenis zijn gesmokkeld. Die gaven een zeldzaam inkijkje in het dagelijks leven in de gevangenis.

Het leger heeft sinds de staatsgreep zeker 13.282 mensen gearresteerd en 1756 tegenstanders omgebracht, zegt AAPP, een organisatie die de situatie van politieke gevangenen in Myanmar volgt.

De democratisch gekozen leider Aung San Suu Kyi is een van de gevangenen. Zij zit vast in de hoofdstad Naypyidaw. Of er ook gevangenen uit andere gevangenissen worden vrijgelaten, is onduidelijk.