Duizenden Fransen betogen tegen extreemrechts

In Frankrijk hebben enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen extreemrechts. De organisatie van de protesten had in ruim dertig steden opgeroepen tot een manifestatie om te voorkomen dat de rechts-populistische presidentskandidaat Marine Le Pen aan de macht komt. Volgende week zondag is de tweede ronde van de presidentsverkiezingen.

Bij de manifestatie in Parijs werd kortstondig traangas ingezet omdat het protest even uit de hand dreigde te lopen, maar de protesten in het land verliepen uiteindelijk grotendeels rustig. Volgens de organisatoren waren er landelijk 150.000 mensen op de been en in Parijs 40.000. Maar de autoriteiten zeggen dat er veel minder deelnemers op de been waren: 9200 in de hoofdstad en landelijk nog geen 25.000.

Dertig steden

In de eerste ronde van de presidentsverkiezingen kreeg Le Pen ruim 23 procent van de stemmen. De huidige president Macron kreeg ruim 27 procent.

"Tegen rechtsextremisme. Voor gerechtigheid en gelijkheid. Le Pen niet in het Élysée", stond op een spandoek van de actievoerders in Parijs. Onder anderen studenten, feministen, vakbondsleden, milieuactivisten en antifascisten uitten hun vrees voor de mogelijkheid dat Le Pen de verkiezingen wint.

"Als extreemrechts aan de macht komt is dat een enorme klap voor de democratische, antiracistische en progressieve stromingen", zei de voorzitter van SOS Racisme tegen Reuters. Hij hoopt dat aanhangers van deze stromingen die teleurgesteld zijn in Macron dat inzien als ze straks naar de stembus gaan.

Le Pen: ga gewoon stemmen

Le Pen was vandaag op campagne in Saint-Remy-sur-Avre. Daar deed ze de demonstraties af als ondemocratisch. "Het establishment is bezorgd", zei ze tegen een Reuters-verslaggever. "Dat mensen gaan demonstreren tegen verkiezingsresultaten is zeer ondemocratisch. Ik zeg tegen deze mensen: ga gewoon stemmen."

Haar tegenstander Macron had vandaag een grote campagnebijeenkomst in Marseille. Daar klopte de president zichzelf op de borst over zijn milieubeleid en toekomstige plannen op dit vlak, in een poging zo veel mogelijk jonge kiezers te bereiken.

Komende week gaan de twee presidentskandidaten met elkaar in debat, op woensdagavond.