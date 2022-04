Prins Harry prijst 'moedige Oekraïners' bij opening Invictus Games

De Invictus Games zijn vanavond officieel geopend in het Haagse Zuiderpark. Onder anderen de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle spraken de deelnemers en andere aanwezigen toe. Bij de opening was speciale aandacht voor de Oekraïners die meedoen aan het sportevenement voor mentaal en fysiek gewonde militairen en veteranen.

"De wereld staat eensgezind achter jullie. Ik hoop dat we leren hoe de wereld jullie beter kan steunen", zei de prins. "De moed die het vergde om te komen, is niet te beschrijven. Jullie willen jullie waarheid vertellen, dé waarheid." Ook Markle haalde de Oekraïners aan: "We steunen allemaal het Oekraïense team."

Premier Rutte sprak eveneens op de openingsceremonie. "Jullie zijn hier ongetwijfeld met gemengde gevoelens en ernstige zorgen over wat er thuis gebeurt", zei hij tegen de Oekraïense atleten. "Sommige leden van jullie team kunnen hier niet zijn, omdat ze aan het vechten zijn aan de frontlinies. Net als jullie denken wij aan hen."

Eenheid

De premier benadrukte het belang van sport voor de onderlinge eenheid. "Laten we bewijzen dat saamhorigheid en solidariteit het altijd winnen van conflicten en onenigheid."

De Invictus Games werden in 2014 voor het eerst gehouden en zijn een initiatief van prins Harry. De editie in Den Haag zou eigenlijk al in 2020 plaatsvinden, maar dat werd uitgesteld door de coronacrisis.

In totaal doen 500 deelnemers mee aan tien verschillende sporten, waaronder rolstoelbasketbal, zitvolleybal en wielrennen. Het evenement duurt nog tot en met vrijdag.