Harderwijk blundert: minima moeten tegemoetkoming terugbetalen

De gemeente Harderwijk is de fout ingegaan met de energiesubsidie voor minima. Vermoedelijk zo'n 200 huishoudens kregen ten onrechte 800 euro uitgekeerd en moeten dat nu terugbetalen.

Het kabinet besloot vorige maand vanwege de stijgende energieprijzen een eenmalige uitkering te doen aan de circa 850.000 huishoudens met een inkomen onder de 120 procent van het sociaal minimum. Enkele minima in Harderwijk die een brief met die toezegging hadden ontvangen kregen kort daarna echter een telefoontje dat ze toch niet in aanmerking kwamen.

Wat er precies fout is gegaan, is niet duidelijk. De gemeente was nog niet bereikbaar voor commentaar. De PvdA speculeert in de regionale krant De Stentor dat er mogelijk geen onderscheid is gemaakt tussen hoofdbewoners en andere gezinsleden. Alleen de hoofdbewoner die de energiekosten betaalt heeft recht op de compensatie.

Al uitgegeven

PvdA-raadslid Jitske van Noordennen vertelt tegen Omroep Gelderland dat ze iemand sprak die het toegezegde geld al had uitgegeven. "Die zit echt met de handen in het haar."

Ze vreest dat meer mensen met een laag inkomen in de problemen raken door de fout. Ze pleit daarom voor coulance bij de gemeente.

"De enige oplossing die wij zien of wensen is dat ze het geld zouden mogen houden", zegt Van Noordennen. "We weten niet of dit mogelijk is, en het is een duur grapje, maar de mensen mogen niet de dupe zijn van fouten van de gemeente."