Man doodgestoken in jeugdgevangenis Breda

Bij een steekincident in de Justitiële Jeugdinrichting in Breda is een 19-jarige gevangene om het leven gekomen, meldt de politie. Een 20-jarige gevangene raakte gewond en is voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht.

De politie meldt dat een man van 18 is aangehouden. Wat de aanleiding was voor het steekincident is op dit moment niet bekend.

Ontsnapping

Begin januari was jeugdgevangenis Den Hey-Acker in het nieuws vanwege een ontsnapping. Een 21-jarige gevangene had medewerkers van de gevangenis onder bedreiging van een wapen gegijzeld en sloeg met hen op de vlucht in een auto.

Hij reed de grens over naar België. Daar wisten de gegijzelde medewerkers te ontsnappen. De man kwam later om het leven bij een vuurgevecht met de Belgische politie.