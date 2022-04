Vrouw (82) en dochter krijgen cel voor misbruik 'huisslaaf'

De rechtbank in Arnhem heeft een 46-jarige vrouw en haar 82-jarige moeder veroordeeld wegens mensenhandel. De vrouwen uit Kerkdriel moeten allebei de gevangenis in omdat ze een vrouw lange tijd als huisslaaf hebben misbruikt.

De dochter krijgt vijf jaar en tbs met dwangverpleging. Haar moeder moet twee jaar de gevangenis in. Daarnaast moeten ze het slachtoffer 320.000 euro schadevergoeding betalen. Ook moeten ze geld terugbetalen aan de staat.

De moeder hoeft niet meteen de gevangenis in, een eventueel hoger beroep mag ze in vrijheid afwachten omdat ze op leeftijd is en zorg nodig heeft, schrijft Omroep Gelderland.

Lijfstraffen

Het slachtoffer is een vrouw van 44. Ze was een vriendin en oud-collega van de dochter. Die had haar wijsgemaakt dat ze allerlei 'opdrachten' moest uitvoeren van de '010-groep', een niet bestaande groep van invloedrijke en machtige Rotterdamse vrouwen. Het slachtoffer wilde graag vriendschap met hen sluiten.

Als een opdracht mislukte, moest het slachtoffer geld aan de moeder en dochter betalen. Haar 'schulden' liepen volgens de rechtbank zo hoog op, dat zij haar woning in Amsterdam moest verkopen. Daarna trok ze in bij de moeder en dochter in Kerkdriel.

Daar werd ze behandeld als huisslaaf. De vrouw kreeg lijfstraffen en mocht regelmatig niet eten en drinken.

Ernstige verwondingen

De zaak kwam in oktober 2020 aan het licht toen het slachtoffer 's nachts van de trap viel en haar voet brak. In het ziekenhuis werd geconstateerd dat de vrouw verwondingen had over haar hele lichaam, waaronder een gebroken rug die niet door een val van de trap veroorzaakt kon zijn.

Volgens een arts waren haar verwondingen zo ernstig dat de vrouw had kunnen overlijden. Nog steeds kampt ze met psychische en lichamelijke klachten.

Volgens de rechtbank hebben de moeder en haar dochter geen verantwoordelijkheid genomen voor hun handelen en hebben zij evenmin opening van zaken gegeven.