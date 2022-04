'Uitvoering vreemdelingenbeleid vergelijkbaar met toeslagenaffaire'

Het institutionele wantrouwen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is vergelijkbaar met dat van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Vreemdelingenadvocaten zeggen dat tegen het onderzoeksjournalistieke programma Pointer (KRO-NCRV).

De houding van de IND zou er vooral op gericht zijn om vreemdelingen niet te geloven en de dienst zou onmogelijke eisen stellen aan migranten die een verblijfsvergunning willen. "Gevolg daarvan is dat gewone mensen ontzettend in de knel komen", zegt advocaat vreemdelingenrecht Barbara Wegeling tegen het programma.

Ook directeur juridische zaken van de IND, Jan Willem Schaper, ziet elementen van de toeslagenaffaire in het vreemdelingenbeleid. "Er zijn sterk vergelijkbare dilemma's", zegt hij in Pointer. De behandeling van schrijnende zaken klopt misschien juridisch wel, "maar je kan wel de vraag stellen of het deugt en ik durf ook bij een aantal zaken te zeggen: het deugt echt niet".

Dat bij de behandeling van verblijfsaanvragen de menselijke maat soms ontbreekt, wijt Schaper aan een personeelstekort. Hij zegt dat de IND zich op maatregelen beraadt om schrijnende situaties te voorkomen.

