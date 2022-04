Gewonden bij confrontaties tussen Israëlische politie en Palestijnen

Israël-correspondent Ties Brock:

"Waar iedereen de afgelopen weken al voor vreesde is nu ook gebeurd: het geweld is overgeslagen naar Jeruzalem. Na de aanslagen in Israëlische steden en de Palestijnse doden op de Westelijke Jordaanoever vinden de confrontaties nu plaats op het allergevoeligste plekje van het Palestijns-Israëlische conflict: in het hart van de oude stad van Jeruzalem.

Dit weekend beginnen de Paasdagen en het joodse Pesach. Daarbovenop is vanmiddag het tweede vrijdaggebed van de ramadan, waarvoor vele tienduizenden gelovigen in Jeruzalem verwacht worden. Het is genoeg reden om te vrezen dat de boel vandaag en de komende dagen nog wel eens verder zou kunnen escaleren. Iedereen heeft daarbij vorig jaar nog vers in het geheugen liggen."