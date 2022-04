Weinig animo voor Novavax-vaccin: honderdduizenden doses blijven op de plank liggen

Honderdduizenden coronavaccins van fabrikant Novavax dreigen op de plank te blijven liggen omdat er nauwelijks animo voor is, schrijft dagblad Trouw. Er werden 840.000 doses gekocht en geleverd, maar er zijn tot nu toe nog geen duizend prikken gezet.

Het ministerie van Volksgezondheid wil niet zeggen hoeveel er voor de vaccins is betaald, maar volgens Trouw komt de totale levering vermoedelijk uit op zo'n 15 miljoen euro. Het ministerie laat aan de krant weten dat er 840.000 doses zijn gekocht om er zeker van te zijn dat er voor 2022 en 2023 voldoende doses zouden zijn. Maar volgens Trouw verloopt de houdbaarheid van de doses al op 31 augustus van dit jaar.

Eiwitvaccin

Het Novavax-vaccin werd aangeschaft om mensen die zich niet willen laten vaccineren met een zogenoemd mRNA-vaccin, zoals dat van Pfizer of Moderna, een alternatief te bieden. Waar een mRNA-vaccin kunstmatig genetisch materiaal bevat dat zorgt dat menselijke cellen zelf het spike-eiwit van het coronavirus aanmaken, wordt met het Novavax-vaccin dit spike-eiwit direct ingespoten.

Sinds 11 maart kunnen mensen een afspraak maken voor een Novavax-vaccinatie. Inmiddels hebben 655 mensen een prik gehaald en er staan nog 329 afspraken.

Om niet met de duizenden doses te blijven zitten heeft het ministerie besloten om 420.000 Novavax-doses beschikbaar te stellen voor donatie aan andere landen. Het is de vraag of dat slaagt, aangezien het aanbod van vaccins in andere landen ook is toegenomen.