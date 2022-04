In Zuid-Afrika namen modderstromen de muren mee, honderden mensen omgekomen

Het dodental aan de oostkust van Zuid-Afrika is verder opgelopen. Door noodweer en overstromingen in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal zijn honderden mensen omgekomen. Er zijn inmiddels 341 doden geborgen.

Rivieren overstroomden deze week, en hevige regenval leidde ook tot modderstromen, ook in en rond de kuststad Durban. Vooral arme Zuid-Afrikanen zijn hard geraakt.

Het water heeft zich inmiddels grotendeels teruggetrokken. In de sloppenwijk Isipingo in Durban scheppen de mensen het water uit hun krotten. Buiten liggen matrassen te drogen in de zon. Zelfs zakken rijst proberen ze te drogen.

"Tot hier kwam het water, bijna tot aan het dak", wijst Tumi, die er een huis heeft. De wijk ligt dicht bij een rivier die overstroomde. Ze was niet gewaarschuwd dat er noodweer aankwam. "Toen het water bleef stijgen, hebben we al onze belangrijke papieren gepakt, zoals ons identiteitsbewijs, en zijn we gevlucht."

In de modder liggen elektriciteitsdraden als een spinnenweb op de grond. In deze wijk viel een dode, hij werd geëlektrocuteerd doordat de draden in het water lagen.

Huis van golfplaten hield het niet

Even verderop wordt ook gerouwd. Maureen Dlamini zit op de grond en huilt. Voor haar staan kaarsen en liggen kledingstukken: een schooluniform van haar 17-jarige kleindochter en een shirt van haar dochter.

Oma Dlamini woont in een stenen huis, dat niet werd geraakt door de storm. Maar haar dochter en kleindochter hadden een huis van golfplaten en hout. Modderstromen namen de muren mee en ze werden bedolven onder het puin.

Bekijk hier de reportage die correspondent Elles van Gelder in Durban maakte: