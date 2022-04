Vader krijgt 18 jaar cel voor fatale woningbrand in Assendelft

Een 50-jarige man uit Assendelft is veroordeeld tot 18 jaar cel voor het in brand steken van zijn eigen woning. Door de brand in november 2020 kwam zijn 14-jarige zoon om het leven, zijn twee andere zoons en vrouw raakten ernstig gewond.

Anderhalve week voor de brand werd de man door zijn werkgever op non-actief gesteld. De verdachte was boekhouder en maakte geld van zijn baas over naar zijn eigen bankrekeningen. Zo wist hij in 6,5 jaar tijd zo'n 2,4 miljoen euro te verduisteren.

De verdachte durfde de verduistering en zijn ontslag niet aan zijn gezinsleden op te biechten en deed alsof hij nog steeds aan het werk was. Er werd beslag gelegd op zijn bankrekeningen, het huis en de kapsalon van zijn ex-partner. Begin november moest de verdachte ook zijn busje inleveren, waardoor hij zijn verhaal niet langer voor zijn gezinsleden verborgen zou kunnen houden.

Hij besloot daarop de woning, met zijn gezin erin, in brand te steken. De jerrycans met benzine die hij daarvoor gebruikte, had hij dagen daarvoor al in zijn woning opgeslagen. Nadat hij de jerrycans leeg had gegoten in de hal van de woning sloot hij zichzelf op in de badkamer. Hij hoopte te stikken in de rook, maar werd uiteindelijk bevrijd door de brandweer.

Voorbedachten rade

De rechtbank is er niet van overtuigd dat de vader brand stichtte met het doel om behalve zelfmoord te plegen ook zijn gezinsleden te doden, maar hij heeft dat risico wel genomen. Daarom is hij veroordeeld voor moord op zijn zoon en poging tot moord op de rest van het gezin.

De gedragingen van de man vlak voor de brand tonen volgens de rechtbank aan dat hij met voorbedachten rade heeft gehandeld. Zo zette hij het busje van tevoren weg, omdat dat overgedragen zou worden aan zijn werkgever. Hij was bang dat ook de bus vlam zou vatten, schrijft NH Nieuws.

Alleen een zeer lange gevangenisstraf doet volgens de rechters voldoende recht aan het leed van zijn zoons en ex-partner. "Het gezin van de verdachte heeft doodsangsten uitgestaan en leeft tot op de dag van vandaag met de ernstige gevolgen", valt te lezen in het vonnis. "Het gezin zal moeten leren leven met het schrijnende besef dat hun eigen vader en partner hun broertje en zoon heeft gedood."

'Onherstelbaar leed'

De gegeven straf valt zes jaar lager uit dan de eis van de officier van justitie, die 24 jaar celstraf eiste. Volgens de rechtbank heeft het OM onvoldoende rekening gehouden met de situatie van de verdachte.

Zo is tijdens de zitting is volgens de rechtbank gebleken dat de man lijdt onder het besef dat zijn jongste zoon dood is door zijn toedoen, en dat hij zijn gezin onherstelbaar veel leed heeft toegebracht. De straf is ook opgelegd vanwege de jarenlange verduistering waaraan de man zich heeft schuldig gemaakt.