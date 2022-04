Fietser zwaargewond bij aanrijding in Utrecht, automobilist rijdt door

De politie onderzoekt of er een mogelijk verband is tussen de aanrijding van een fietser en de vondst van een auto vannacht in Utrecht. Bij de aanrijding raakte de fietser zwaargewond, de automobilist reed door. Niet veel later werd in het Amsterdam-Rijnkanaal een auto gevonden.

De 32-jarige fietser reed rond middernacht op de Pijperlaan. De politie vermoedt dat hij daar met hoge snelheid is geschept. De man is naar het ziekenhuis gebracht. RTV Utrecht meldt dat de fiets van het slachtoffer zo'n dertig meter verderop bij een bushalte is gevonden.

Niet veel later kwam er een melding binnen over een auto te water in het Amsterdam-Rijnkanaal bij de Prins Clausbrug. Daar werd een kleine Volkswagen uit het water gehaald met schade aan de voorzijde. De bestuurder zat niet in de auto en is ook niet meer gevonden.

De politie kon nog niet zeggen of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. "Dat onderzoeken we nog", aldus een woordvoerder. Ook is er nog niemand aangehouden. Voor zowel de aanrijding als de auto in het water worden getuigen gevraagd zich te melden. Ook is de politie op zoek naar camerabeelden.