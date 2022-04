Afghaanse ex-commandant beruchte gevangenis krijgt 12 jaar cel

De Afghaan Abdulrazaq R. is in Den Haag veroordeeld tot 12 jaar celstraf. Dat is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De 76-jarige man heeft in de jaren 80 een sleutelrol gespeeld bij de verschrikkingen die zich in de Pul-e-Charkhi gevangenis in Kabul afspeelden.

De rechtbank verwijt R. dat hij de erbarmelijke situatie van de gevangenen kon verbeteren, maar dit niet heeft gedaan. "De man is betrokken geweest bij ernstige misstanden in de gevangenis: hij heeft de gevangenen wreed en onterend behandeld en willekeurig van hun vrijheid beroofd", stelt de rechtbank.

De inmiddels bejaarde R. kwam in 2001 naar Nederland. Het OM vermoedt dat hij zich in liet schrijven onder een valse naam, later kreeg hij de Nederlandse nationaliteit.

Voordat hij naar Europa kwam, stond R. aan het hoofd van de Pul-e-Charkhi gevangenis. Daar werden gevangenen zonder eerlijk proces vastgezet en ze werden er geschopt, geslagen en sommigen werden zelfs geëxecuteerd. Het was destijds een van de meest gevreesde plekken voor politieke gevangenen in het land.

Persoonsverwisseling

R. werd drie jaar geleden in Kerkrade opgepakt, waar hij met zijn gezin woonde sinds hij naar Nederland was. Zijn aanhouding volgde op jarenlang onderzoek door het Team Internationale Misdrijven. Berichten op internetblogs over een belangrijke Afghaanse gevangeniscommandant die in Nederland zou zijn waren daarvoor de aanleiding.

Op basis van het onderzoek stelde het OM dat R. inderdaad de functionaris van de Afghaanse staatsveiligheidsdienst is die werd gezocht. Zelf hield hij vol dat er sprake was van een persoonsverwisseling, maar de officieren van justitie geloofden dat niet.

Oorlogsmisdrijven behoren tot de zwaarste categorie misdaden. Het OM vindt het daarom belangrijk dat de daders berecht worden, ook al gebeurt dat jaren na de gebeurtenissen.