Einde aan maas in wet die wapenexport naar Rusland mogelijk hield

Tot vorige week hebben EU-landen nog voor tientallen miljoenen euro's aan wapens geëxporteerd naar Rusland, ondanks een handelsverbod. De maas in de wet die dat mogelijk maakte is inmiddels gedicht, schrijft persbureau Reuters op gezag van EU-diplomaten.

Sinds Rusland in 2014 de Krim annexeerde, is het officieel verboden wapens te exporteren naar Rusland. Het verbod ging op 1 augustus dat jaar in. Maar door een clausule in het sanctiepakket van destijds kon dit in sommige gevallen toch doorgaan. Contracten die voor 1 augustus 2014 waren afgesloten, bleven namelijk geldig.

Frankrijk en Duitsland grote exporteurs

Vorig jaar verdienden EU-landen nog zo'n 39 miljoen euro aan deze handel. In 2020 ging het nog m 25 miljoen euro. Frankrijk was de grootste exporteur, gevolgd door Duitsland en Italië. Volgens het Franse onderzoeksplatform Disclose verkocht Frankrijk onder meer torpedo's en bommen.

Sinds de invasie van Oekraïne eind februari klonk er kritiek uit bijvoorbeeld Polen op regeringen die toch bleven exporteren.

Maas in de wet

De EU stelde vanwege de oorlog al meerdere sanctiepakketten in, maar pas vorige week werd de maas in de wet aangepakt. Toen werd ingestemd met een vijfde sanctiepakket.

In het publicatieblad van de Europese Unie, waarin alle nieuwe Europese wetgeving staat, is per 8 april de clausule geschrapt. Ook het leveren van andere militaire uitrusting of het verstrekken van bijvoorbeeld leningen is verboden, meldt Politico.

De EU heeft hierover naar buiten niets gecommuniceerd. Volgens een betrokken diplomaat kunnen EU-landen wapens van Russische makelij nog wel in Rusland laten repareren.