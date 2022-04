Minuscule hoeveelheid maanstof geveild voor half miljoen

Vijf buisjes met een minieme hoeveelheid maanstof zijn op een Amerikaanse veiling van eigenaar veranderd voor een half miljoen dollar, zo'n 450.000 euro. Het was uniek dat er maankorreltjes onder de hamer kwamen: het is NASA-beleid om maanmateriaal nooit te verkopen. Dat het dit keer toch kon, kwam door een foutje van de ruimtevaartorganisatie.

Het stof is afkomstig van de eerste scheppen maangrond die Neil Armstrong verzamelde tijden de Apollo 11-missie van 1969. Enkele minuten nadat hij op de maan was geland, verzamelde hij voor de zekerheid een contingency sample, zodat de astronauten ten minste wat materiaal konden meenemen als de missie overhaast moest worden afgebroken.

Op deze Apollomissie werd uiteindelijk 21,6 kilogram materiaal verzameld, waaronder het noodmonster van een kleine 500 gram. Al dat materiaal wordt zorgvuldig door NASA bewaard voor onderzoek. Het zakje waarin het monster werd verzameld, werd echter in de jaren 70 verkocht door NASA.

Rechtszaak

Pas in 2015 realiseerde een koper die een kleine duizend dollar had betaald voor het monsterzakje wat ze in handen had gekregen. Ze vroeg NASA om haar vermoedens te bevestigen. Onderzoekers haalden inderdaad wat losgekomen maanstof uit de naden van het buideltje.

Daarop klaagde NASA de eigenaar aan om het materiaal weer in handen te krijgen: zelfs de kleinste maanstofjes moesten als nationaal erfgoed in handen blijven van de overheid. Een rechter gaf de koper uiteindelijk gelijk.

De eigenaar verkocht het leeggeplozen zakje in 2017 voor 1,8 miljoen dollar. Het maanstof zelf werd gisteren geveild: veilinghuis Bonhams ging vooraf uit van een waarde tussen de 800.000 en 1,2 miljoen dollar.

Dat bedrag werd uiteindelijk niet gehaald: na zeven biedingen werd het monster voor een onbekende koper afgehamerd op een half miljoen dollar.