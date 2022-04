Wekdienst 14/4: Gaat de ECB iets tegen inflatie doen? • The Passion in Doetinchem

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Europese Centrale Bank vergadert over zijn monetaire beleid. Uiteraard wordt er gesproken over de torenhoge inflatie. De vraag die er ook is: gaat de bank na jaren de rente verhogen om de inflatie af te remmen, of juist niet?

In de gemeenteraad van Den Haag gaat het vandaag over de coalitie-impasse. Andere partijen in de raad willen niet samenwerken met de winnaar van de verkiezingen, Hart voor Den Haag van Richard de Mos. En daardoor is er geen coalitie te vormen, zeggen de informateurs. De kwestie wordt vandaag besproken.

De twaalfde editie van The Passion vindt plaats in Doetinchem en is live te zien op tv. Bij de muzikale vertelling van het paasverhaal met onder anderen Noortje Herlaar en Soy Kroon is geen publiek. Dat was ondanks de coronaversoepelingen weer niet haalbaar.

En Nederlandse clubs voetballen in de Conference League. PSV neemt het om 18.45 uur thuis op tegen Leicester City. Feyenoord speelt op 21.00 uur tegen Slavia Praag.

Wat heb je gemist?

Een op de drie aanvragen voor gezinshereniging wordt momenteel buiten de wettelijke termijn van zes maanden afgehandeld. Dat laat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) weten op vragen van de NOS.

Volgens de organisatie zijn er meerdere oorzaken voor de vertraging. Zo kwamen er de afgelopen maanden meer aanvragen binnen dan verwacht. Ook ontstond er door de coronamaatregelen een wachtrij. Het lukte mensen in die periode nauwelijks om het benodigde inreisvisum op te halen bij een Nederlandse ambassade. Nu de maatregelen grotendeels zijn opgeheven, worden alsnog veel aanvragen ingediend.

Het is niet voor het eerst dat er grote vertragingen zijn bij de IND. Enkele jaren geleden was dat ook al het geval.

Ander nieuws uit de nacht

Brand en explosie op Russisch oorlogsschip, Oekraïense gouverneur meldt aanval: volgens de Russen brak er brand uit op vlaggenschip Moskva. Oekraïne meldt dat raketten de oorzaak van de brand zijn.

Weer meer Nederlanders willen op vakantie, 'maar ook nieuwe onzekerheden': meer dan 80 procent van de Nederlanders heeft momenteel vakantieplannen, waar dat vorig jaar rond deze tijd nog 70 procent was. Buitenlandse bestemmingen zijn populairder geworden.

Cuba Gooding jr. legt bekentenis af na aantijgingen seksueel wangedrag: Gooding erkent dat hij in 2018 in een nachtclub in New York een medewerkster ongevraagd heeft gezoend. Ook een aantal andere vrouwen beschuldigt Gooding van aanranding.

En dan nog even dit:

De stad Mosul in Irak is bevrijd van IS. Jarenlang leefden de inwoners van deze miljoenenstad onder het schrikbewind van de moslimextremisten. Correspondent Daisy Mohr bezocht de schouwburg van Mosul en ontmoette daar een muzikant die niets liever wil dan weer concerten organiseren, nu de stad is bevrijd van IS: