Verdachte van metroaanslag New York opgepakt

De man die gezocht werd vanwege de aanslag gisteren in de metro in New York, is aangehouden. Dat hebben opsporingsautoriteiten bevestigd na berichten daarover in Amerikaanse media. Er was een beloning van 50.000 dollar (46.000 euro) uitgeloofd voor de tip die tot zijn aanhouding zou leiden.

De 62-jarige Frank R. James zou de man zijn die gisteren tijdens de ochtendspits tien mensen neerschoot in een wagon bij een metrostation in Brooklyn. Vijf van hen raakten zwaargewond, hun toestand is stabiel. Amerikaanse media schrijven dat zijn wapen vermoedelijk blokkeerde, anders waren er mogelijk meer slachtoffers gevallen.

De schutter liet ook rookgranaten afgaan. Daarna ging hij ervandoor, met achterlating van het wapen, een hakmes en een bus of blik met benzine. In de paniek die uitbrak, raakten dertien mensen gewond.

De schrik zit er goed in bij buurtbewoners, maar "er gebeurt hier altijd wel iets":