Hoop in Mosul: 'IS plantte dood en verderf, wij planten leven'

Even verderop, op het centrale plein waar IS nog niet zo lang geleden mensen onthoofdde, neemt Marwan nu foto's van jongeren die poseren voor de fontein. Voor nog geen euro maakt hij hippe portretten van voorbijgangers. Niet alleen Marwan heeft zijn haar in een hoge kuif.

"Habibi haar," legt Wissam uit. Hij is hier vanmiddag met een groep vrienden naartoe gekomen. "Sinds de val van het kalifaat mag je je haar weer zo dragen als je wil." Hoge kuiven dragen ze, soms geverfd in verschillende kleuren. "Ik voel me vrij als ik mijn haar zo draag," zegt Wissam en hij glimlacht voor de zoveelste foto.

"Deze stijl was absoluut verboden onder IS. De boete voor de kapper was nog hoger dan voor de klant. Je kon zelfs in de gevangenis terechtkomen", vertelt kapper Abou Nour. Zijn kapsalon lag in puin maar is inmiddels weer opgeknapt. "Heel lang mochten we hier niet doen wat we wilden, leefden we ondergronds in grote angst. Iedereen in Mosul heeft wel iets of iemand verloren," zegt hij en hij slikt. "Het waren deprimerende jaren. Maar nu komt het leven hier langzaam terug."