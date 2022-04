Voorlopige hechtenis van verdachte schietpartij McDonald's in Zwolle verlengd

De verdachte van de dodelijke schietpartij eind vorige maand bij een McDonald's in Zwolle blijft 90 dagen langer in voorlopige hechtenis. Ook mag hij nog steeds niemand anders spreken dan zijn advocaat.

"De man wordt verdacht van een ernstig feit en er is sprake van een geschokte rechtsorde", zegt de rechtbank Overijssel. "Ook is het onderzoek door de politie en het OM nog in volle gang."

De 32-jarige man wordt verdacht van het doodschieten van twee bezoekers van de McDonald's in Zwolle-Noord op 30 maart. De slachtoffers waren twee broers van 57 en 62 jaar uit Zwolle. Het was op dat moment druk in het restaurant. Onder de bezoekers, onder wie ook kinderen, brak paniek uit.

De verdachte meldde zich later die avond bij de politie in Deventer. Hij wordt verdacht van tweevoudige moord.