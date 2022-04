Levenslang voor moordenaar Conservatief Lagerhuislid David Amess

De terrorist die afgelopen oktober het Britse Conservatieve Lagerhuislid Sir David Amess doodstak toen die met inwoners van zijn kiesdistrict in gesprek was, krijgt een levenslange gevangenisstraf. Hij werd maandag al schuldig bevonden aan moord en het voorbereiden van terreurdaden. Vandaag hoorde hij zijn straf.

De 26-jarige Somaliër Ali Harbi Ali, die tijdens de rechtszaak werd omschreven als een fanatieke islamist, had al eerder bekend dat hij Amess aanviel vanwege diens steun aan Britse bombardementen op IS-doelen in Syrië. Hij zei tijdens de rechtszaak dat hij totaal geen spijt heeft van de moord. Het vonnis betekent volgens het Britse rechtssysteem dat hij nooit kans maakt op vervroegde vrijlating.

Volgens justitie in het Verenigd Koninkrijk was Ali Harbi Ali een "bloeddorstige" aanhanger van terreurbeweging IS. Hij zou al jaren hebben nagedacht over een moord op een Britse politicus en had onder meer overwogen om politieke kopstukken als huidig vicepremier Raab of Labour-leider Starmer te grazen te nemen.

Twintig keer gestoken

Uiteindelijk werd de 69-jarige Amess het doelwit. Harbi Ali maakte een afspraak met de Conservatieve politicus en viel hem aan in een kerk in Leigh-on-Sea, waar Amess naar Brits gebruik wekelijks bijeenkwam met kiezers in zijn district. Ali bood zijn excuses aan Amess aan voor wat hij ging doen, trok een mes en stak de politicus meer dan twintig keer.

Achteraf werd duidelijk dat hij in zijn eentje handelde. Via WhatsApp had hij familie en vrienden kort voor de aanslag een manifest gestuurd waarin hij zijn beweegredenen noemde. Na zijn daad zei hij tegen een ooggetuige dat hij door de politie doodgeschoten wilde worden, om zo als 'martelaar' te sterven.

De moord maakte vorig jaar veel los in het Verenigd Koninkrijk, dat in 2016 al eens was opgeschrikt door de moord op Labour-parlementariër Jo Cox door een rechtsextremist. De rechter in Londen sprak dan ook van een moord die het hart van de democratie heeft getroffen. De familie van Amess noemde Ali's daad "erger dan kwaadaardig".