Honderden Thai gered van Chinese oplichtingsbende in Cambodja

Het is normaal dat tussenpersonen in landelijke gebieden van Thailand arbeidskrachten komen werven. Maar in dit geval was het een ronselaar voor de oplichtingsbende in Cambodja. "Als ik had geweten dat ik in deze baan mijn landgenoten moest oplichten, had ik het nooit gedaan", zegt de anonieme Thai.

'Fraude-onderzoek'

De tewerkgestelden deden zich telefonisch bijvoorbeeld voor als agent. Ze moesten zeggen dat iemand met de identiteit van de gebelde fraude had gepleegd. Vervolgens vroegen ze hen geld over te maken om te bewijzen dat ze geen banden hebben met de fraudeur. "Dus ik maakte al mijn geld over", zegt slachtoffer Mon tegen de nieuwszender. De 37-jarige zag het bedrag nooit terug.

De bellers moesten naar eigen zeggen maandelijks minstens 500.000 baht aftroggelen van nietsvermoedende mensen. Dat is omgerekend ruim 13.000 euro. Deden de 'werknemers' dat niet, dan liepen ze het risico om te worden doorverkocht aan een andere bende.

Niet gericht op China

"Iedereen wil weg, maar niemand heeft het geld om zich vrij te kopen", zegt een ander slachtoffer van de criminele organisatie. Het kost volgens de politie vele duizenden euro's per vrijlating.

De bende verdient aan de oplichtingspraktijken naar schatting dagelijks ruim een kwart miljoen euro. "Deze bendes schieten als paddenstoelen uit de grond", zegt een Thaise politiewoordvoerder. Volgens hem hebben de Chinese autoriteiten amper aandacht voor dit soort criminele organisaties, omdat de zwendel niet gericht is op China of zijn burgers.