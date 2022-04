Wekdienst 13/4: Koning opent Floriade • Verdachte Zwolle hoort of hij vast blijft zitten

Eerst het weer: vandaag wolkenvelden, af en toe zon en tegen of in de avond in het uiterste oosten en zuidoosten wat regen of een bui. De maximumtemperatuur ligt tussen 15 en lokaal 20 graden. De komende dagen is het droog met over het algemeen flink wat ruimte voor de zon. Met 15 tot 18 graden is het volop lente.