Twee arrestaties voor wapenvondst in Alphen aan den Rijn

Voor de grote wapenvondst in een schuurtje in Alphen aan den Rijn van eind vorige maand zijn twee verdachten opgepakt. Het gaat om mannen uit Alphen aan den Rijn van 29 en 44 jaar. De eerste verdachte werd eind maart al opgepakt en de ander vandaag, meldt de politie.

De wapens werden op 24 maart gevonden in een lopend onderzoek van de recherche. Het ging om 22 handvuurwapens, 22 automatische wapen en vier antitankwapens. Alle wapens waren verpakt in plastic en in sporttassen.

Er zat ook bijbehorende munitie bij. De politie schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in om de wapens veilig te stellen.

Het politieonderzoek loopt nog steeds. Daarbij wordt gezocht naar mogelijke andere verdachten. Ook bekijkt de politie voor wie de wapens bestemd waren en of de wapens eerder zijn gebruikt bij geweldsincidenten in Nederland.