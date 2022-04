OM vervolgt vier Limburgse agenten voor misbruik van gezag en bevoegdheden

Het Openbaar Ministerie vervolgt vier agenten van de eenheid Horst/Peel en Maas in Noord-Limburg. Ze worden verdacht van misbruik van gezag en bevoegdheden, computervredebreuk en het vals opmaken van processen-verbaal. Het gaat om drie mannen en een vrouw.

Hun handelen maakte tien politieonderzoeken "kapot", concludeerde het OM eerder al. Het OM moest daardoor de vervolging in deze strafzaken noodgedwongen staken of kon reeds uitgesproken vonnissen niet ten uitvoer brengen.

De misstanden in Horst kwamen begin 2019 aan het licht. De politie ontsloeg daarna zelf al een aantal mensen. Het OM bekeek sindsdien 1307 politiedossiers. Tien daarvan bleken niet volgens de regels te zijn verlopen.

Vervolgens deed ook de rijksrecherche onderzoek. Op basis daarvan verdacht het OM in juni vorig jaar in totaal zeven agenten van strafbare feiten. Een klein jaar later neemt het OM dus vervolgstappen en sleept vier van hen voor de rechter. De datum van de eerste inhoudelijke behandeling is nog niet bekend, schrijft 1Limburg.