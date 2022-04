Ardy Stemerding nieuwe NOS-correspondent in Brussel

Ardy Stemerding wordt de nieuwe correspondent voor de NOS in Brussel. Hij volgt per 1 juli Sander van Hoorn op, die dan zijn termijn in de Belgische hoofdstad erop heeft zitten.

Samen met Kysia Hekster zal Stemerding vanuit Brussel verslag doen over de Europese Unie, de NAVO en de ontwikkelingen in België.

Nominatie

Stemerding begon bij de NOS in 2007 als stagiair op de Binnenlandredactie, gedurende zijn master Journalistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eenmaal afgestudeerd ging hij aan de slag bij RTV Utrecht als verslaggever radio en televisie.

Zijn volgende baan was bij de voorloper van Goedemorgen Nederland van WNL. Door zijn werk daar werd hij genomineerd voor de Philip Bloemendal Prijs in de categorie jong journalistiek presentatietalent.

In 2012 keerde Stemerding terug naar de binnenlandredactie van de NOS als bureauredacteur. Tussen 2015 en 2019 was hij binnenlandverslaggever, waarna hij de overstap maakte naar Den Haag als verslaggever van de politieke redactie.

Competent en enthousiast

"Zijn ervaring rond het Binnenhof maakt hem bij uitstek geschikt voor het verslaan van de altijd gecompliceerde ontwikkelingen bij de EU, de NAVO en niet te vergeten de Belgische politiek", zegt hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff. "Met Ardy hebben we een competente en enthousiaste vervanger voor Sander van Hoorn, die de afgelopen vijf jaar uitstekend werk heeft verricht."

Stemerding verwacht dat de Russische inval in Oekraïne "een enorm stempel" zal drukken op zijn correspondentschap. "Want de inval heeft invloed op de belangrijkste ontwikkelingen van deze tijd. Denk aan de energietransitie, migratie, defensie en de uitbreiding van de Unie", zegt hij.

"Ik vind het een eer om daarover namens de NOS verslag te doen en kijk ernaar uit om samen met de collega's Kysia Hekster en Aïda Brands Bureau Brussel te bemannen."