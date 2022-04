Val Marioepol lijkt kwestie van tijd, 'vandaag zal het laatste gevecht zijn'

Na weken van bikkelharde strijd wisten de Russen gisteren een wig te drijven tussen de overgebleven verdedigers van de stad. De Oekraïners hebben volgens de laatste gegevens van het Amerikaanse onderzoeksinstituut ISW alleen nog de haven in het zuidwesten van de stad, de Azov-staalfabriek in het oostelijk deel en een staalfabriek ten noorden van de stad in handen.

Volgens pro-Russische separatisten is ook de haven inmiddels in Russische handen, maar de burgemeester bestrijdt dat.

Zeker is dat de stad die voor de oorlog meer dan 400.000 inwoners telde grotendeels is verwoest.

Artillerieleger

"Het Russische leger is een artillerieleger", zegt generaal-majoor b.d. der mariniers Frank van Kappen. "Kort door de bocht: je schiet eerst met artillerie en kruisraketten alles plat, zonder al te veel aandacht voor burgerslachtoffers. En als het eenmaal platgeschoten is, dan ga je naar binnen met de infanterie en ga je de laatste resten opruimen."

Dat laatste is niet eenvoudig. "De verdedigers zullen alles wat ze maar kunnen boobytrappen. Als je een verwoest huis binnengaat om je te verschansen en je trekt een deur of een kast open, gaat een explosief af. Overal waar je loopt zijn struikeldraden gespannen met aan het eind een pin van een handgranaat. Als je even niet oplet, gaat de handgranaat af. Voor de aanvallende eenheden is het dus ongelooflijk oppassen geblazen."

Daar komt bij dat een groot deel van het Russische leger niet heel erg gemotiveerd is, zegt Van Kappen. Als adviseur van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties kreeg hij te maken met Russische blauwhelmen. Hij zag dat ze voeding en brandstof van de VN op de zwarte markt te gelde maakten. "Dan heb je als dienstplichtig militair maar één ding in je hoofd. Hoe overleef ik mijn dienstplicht? Dat is niet wat je noemt een motivatie om te vechten"

Maar het nadeel dat de verdedigers van Marioepol nu hebben, is dat ze volledig door hun voorraden heen zijn, zegt Van Kappen. "Je munitie raakt op, je voeding raakt op, je water raakt op, je brandstof raakt op. Dat houd je niet vol natuurlijk."