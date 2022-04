EU schort militaire trainingsmissie Mali voorlopig op om Russische huurlingen

De Europese Unie schort de gezamenlijke trainingsmissie in Mali gedeeltelijk op. Dat heeft EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell aangekondigd, na afloop van een bespreking met Europese buitenlandministers. Malinese strijdkrachten worden voorlopig niet meer door de EU getraind.

Borrell zegt dat de Malinese autoriteiten onvoldoende garanties kunnen geven dat Russische huurlingen in het land zich afzijdig zullen houden. De EU trekt zich niet terug uit het land.

Volgens de lezing van de Malinese junta gaat het om Russische instructeurs, die helpen met het wapenmaterieel dat Mali van Rusland aankocht.

Maar de EU denkt dat het gaat om huurlingen van de Wagner Group, een privéleger waarvan de eigenaar nauwe banden heeft met president Poetin. Deskundigen zeggen dat Rusland Wagner inzet om zijn militaire invloed in het buitenland uit te breiden.

De Verenigde Naties beschuldigen Wagner van executies, martelingen en verdwijningen in de landen waarin het bedrijf opereert, zoals Syrië. De EU stelde eerder al sancties in tegen individuen verbonden aan de Wagner Group.

Bloedige operatie

Volgens Borrell waren de huurlingen ook betrokken bij een antiterreuroperatie van het Malinese leger in Moura eind maart. Het leger stelde dat het 203 terroristen had gedood. Doelwit van de operatie was volgens het leger een bijeenkomst van militante strijders. Maar volgens mensenrechtenorganisaties zouden ook burgers zijn opgepakt en omgekomen.

In Mali wordt al jaren gevochten door separatisten, jihadisten en regeringstroepen. De EU traint er Malinese strijdkrachten. Nederland levert zes militairen aan de EU-missie.

Eerder dit jaar besloot Frankrijk zich uit het land terug te trekken. Gevreesd wordt dat door het vertrek van de Fransen en het stilzetten van de trainingsmissie van de EU, ook de VN-vredesmissie in het land onder druk komt te staan.