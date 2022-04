Nog 13 mensen in ziekenhuis na zwaar busongeluk Antwerpen

Dertien mensen liggen nog in het ziekenhuis na het dodelijke busongeluk gisteren bij Antwerpen. Vijf van hen verkeren in levensgevaar en vijf anderen hebben zware verwondingen. Dat heeft het Belgische Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Nog eens drie anderen zijn lichtgewond, onder wie de chauffeur. Bij het busongeluk op de snelweg bij Antwerpen vielen twee doden: een Colombiaanse man van 29 jaar en een 17-jarige Franse vrouw.

De buschauffeur, een 35-jarige Fransman, is aangehouden. Hij wordt verdacht van onopzettelijke doding en het onopzettelijk toebrengen van letsel.

De man had vermoedelijk drugs gebruikt, blijkt uit een speekseltest. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of hij onder invloed was, zegt het Belgische OM.

Betonnen vangrail

De reisbus botste gisteren op de snelweg E19 richting Nederland op een betonnen vangrail. Vervolgens zwenkte de bus naar links en botste hij ook daar op de vangrail, waarna het voertuig kantelde. Bij het ongeluk waren geen andere auto's betrokken.