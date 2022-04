Perrons station Utrecht Centraal ontruimd vanwege verdacht pakketje

De politie heeft enkele perrons van station Utrecht Centraal ontruimd vanwege de vondst van een verdacht pakketje in een trein. Het Team Explosieven Verkenners gaat het pakketje onderzoeken, meldt de politie via Twitter. Het gaat om twee of drie perrons.

De treinenloop is vanwege de vondst verstoord. De NS meldt dat er tussen Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal minder Intercity's rijden door inzet van hulpdiensten.

Later meer.