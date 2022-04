Cel en tbs geëist tegen man die tiener doodstak in supermarkt

Het Openbaar Ministerie (OM) eist tien jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen een 24-jarige man uit Groningen. Hij wordt ervan verdacht vorig jaar juni de 14-jarige jongen Dinant Paré te hebben doodgestoken in een supermarkt in Hoogkerk. Ook wordt hij verdacht van poging tot doodslag op een gevangenismedewerker.

Dinant was op die dag samen met een vriendje in de supermarkt. De verdachte liep net de supermarkt uit, haalde iets uit zijn zak en ging terug de winkel in. Hij stak meerdere keren op Dinant in. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Psychose

De man werd even verderop aangehouden. Hij bekende dat hij Dinant had neergestoken, meldt RTV Noord. Hij zei op een eerdere zitting dat hij in een psychose zat toen het gebeurde.

Volgens psychiaters van het Pieter Baan Centrum (PBC) moet de verdachte worden behandeld omdat er kans is op herhaling. Volgens het OM is er "zelfs in detentie" een grote kans op herhaling.