Britse minister van Financiën wil onderzoek naar eigen belastingen

De Britse minister van Financiën Sunak vraagt om een onderzoek om te bewijzen dat hij en zijn vrouw geen belastingregels hebben overtreden. Sunak ligt onder vuur omdat zijn vrouw miljoenen aan belastingen heeft ontweken in het buitenland.

De problemen voor Sunak begonnen toen Britse media begin deze maand aandacht besteedden aan het Indiase IT-bedrijf Infosys, dat ondanks de sancties vanwege de Oekraïne-oorlog nog altijd actief was in Rusland. Sunaks vrouw Akshata Murty heeft als dochter van de oprichter een belang in dat bedrijf van 0,9 procent, goed voor ruim 800 miljoen euro.

Hoewel Infosys liet weten dat het alleen voor buitenlandse cliënten actief was in Rusland en geen zaken doet met Russische klanten, was er verbazing dat juist de vrouw van de minister die de sancties moet handhaven zelf verdiende aan activiteiten in Rusland. De ophef nam nog toe toen bleek dat Murty ook nog eens nauwelijks belasting betaalt in Groot-Brittannië.

Uit gelekte documenten kwam naar voren dat Murty aanspraak maakt op een uitzondering voor niet-ingezetenen. Die zogenoemde non-domstatus geldt voor personen die Groot-Brittannië niet als hun permanente verblijfsland zien. Wie een vast bedrag van 30.000 pond betaalt, hoeft dan geen belasting te betalen over inkomsten in het buitenland.

De afgelopen acht jaar kon Murty zo voorkomen dat ze belasting betaalde over haar Infosys-dividenden. Dat moet miljoenen hebben gescheeld: alleen al vorig jaar keerde het bedrijf al bijna 14 miljoen euro aan haar uit.