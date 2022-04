Wekdienst 11/4: Edison Popprijzen uitgereikt • Na positieve zelftest niet meer naar GGD

Minguet legde uit dat de stress hem te veel werd. "Ik was aan het slapen en dromen over een proef waar er geld in de pot was gebracht", vertelde hij. Zijn kamergenoot wees hem erop dat hij in zijn slaap hij had over de proef en sindsdien dacht hij dat hij zichzelf had verraden. Daarom sliep Minguet nog amper. "Ik dacht: 'Ik heb het verklapt en nu staat het in grote letters op mijn hoofd', waardoor ik mij ook constant verdacht voelde. Daarin ben ik zelf in een soort tunnelvisie beland. Als je in je eigen hoofd zit te malen, dan lukt het niet meer."

Nu de originele mol vertrokken is, wordt uit de zes overgebleven deelnemers een nieuwe gekozen.