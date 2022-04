Honderden reizigers moeten station Eindhoven uit na loos alarm

Station Eindhoven is vanavond korte tijd ontruimd geweest vanwege een loos alarm. Dat meldt Omroep Brabant. Het treinverkeer raakte hierdoor niet ontregeld.

Rond 18.00 uur klonk op het station een alarm. Reizigers die op de trein stonden te wachten en mensen die de trein uit kwamen voor een overstap, moesten het station direct verlaten. De toegangspoortjes gingen alleen nog open voor wie het station uit wilde. Aan de centrumzijde van het station en bij het busstation werd het erg druk.

Na ongeveer een half uur bleek dat het om loos alarm ging. Spoorbeheerder ProRail meldde later op de avond dat voetbalsupporters het glas van een brandmelder in een Jumbo-vestiging hadden ingeslagen. Eerder op de dag speelden in Eindhoven PSV en RKC Waalwijk tegen elkaar.

"Er is bewust geen politie ingeschakeld, omdat snel duidelijk was dat het om loos alarm ging", laat de woordvoerder van NS aan Omroep Brabant weten.