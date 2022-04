Spaanse politie stuit op collectie van honderden opgezette bedreigde dieren

De Spaanse politie heeft in twee loodsen in de buurt van Valencia een collectie van meer dan duizend opgezette dieren aangetroffen. De agenten vonden onder meer olifanten, neushoorns, tijgers, ijsberen en leeuwen. Volgens de politie is het de grootste verzameling opgezette dieren die ooit is ontdekt in het land.

400 van de dieren staan op een lijst van beschermde soorten. Ook werd er een algazel aangetroffen, een antilope die sinds 2000 in het wild is uitgestorven. Verder stuitte de politie op opgezette exemplaren van een addax, een antilope uit de Sahara die bijna is uitgestorven, en van de ernstig bedreigde Bengaalse tijger. Daarnaast lagen er 198 slagtanden van olifanten in de loodsen.

De totale waarde van de collectie wordt getaxeerd op 29 miljoen euro op de zwarte markt.