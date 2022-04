Geestelijk vader van de Stad van de Zon (Heerhugowaard) overleden

Architect en stedenbouwkundige Ashok Bhalotra, geestelijk vader van de Stad van de Zon, is overleden. Deze eerste emissieloze woonwijk ter wereld, in Heerhugowaard, was een van zijn spraakmakende ontwerpen. Bhalotra is 79 jaar geworden.

"Zijn naam doet misschien niet direct een belletje rinkelen, maar tienduizenden Nederlanders wonen in wijken die door hem zijn ontworpen", schrijft NH Nieuws.

Voorbeelden zijn er te over. De Amersfoortse wijk Kattenbroek bijvoorbeeld, waar rijk en arm, jong en oud, hele gezinnen en eenpersoonshuishoudens met elkaar kunnen samenleven. Denk ook aan de groene nieuwbouwwijk Skoatterwâld in Heerenveen en de vrolijk gekleurde Groningse woonwijk Helpermaat.

Maar Bhalotra's opvallendste project is waarschijnlijk de Stad van de Zon, geopend door koning Willem-Alexander in 2009. Op het eerste gezicht is de Stad van de Zon zomaar een buitenwijk van Heerhugowaard, met een heleboel zonnepanelen op de daken en een aantal windmolens. Pas in tweede instantie wordt duidelijk dat (vrijwel) alle energie die in de wijk met 3000 woningen wordt verbruikt, ook in de wijk zelf wordt opgewekt.

Veel aandacht aan isolatie

En dat is te merken. Bewoner van het eerste uur Bob de Boer wordt elke keer weer vrolijk van zijn energierekening. "Wij hebben zelf vijf panelen op ons dak liggen. Verder is er in het huis veel aandacht besteed aan de isolatie. Dat zie je ook terug in de gasrekening", zei hij bij het tienjarig bestaan van de Stad van de Zon in 2019.