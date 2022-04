Schoolsluiting en verbod op contactberoepen vanaf 1 juni uit coronawet

Het kabinet kan vanaf 1 juni niet langer zomaar besluiten om scholen en kinderdagverblijven te sluiten of contactberoepen te verbieden. Die maatregelen staan nu nog als mogelijkheid in de coronawet, waarmee het kabinet snel nieuwe coronaregels kan invoeren, maar worden daar per 1 juni uit geschrapt. Dat schrijft minister Kuipers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Ook andere regels kunnen niet langer zonder meer worden aangekondigd in bijvoorbeeld een coronapersconferentie. Het gaat om beperkingen voor hotels en vakantieparken en maximale groepsgroottes. Andere maatregelen waren al eerder geschrapt uit de coronawet, onder andere de avondklok en beperkingen voor publieke voorzieningen, zoals openbare toiletten.

Ingrijpende maatregelen

De coronawet werd in december 2020 ingevoerd als 'Tijdelijke wet maatregelen covid-19'. Sindsdien is de wet al vijf keer verlengd, op 1 juni gebeurt dat voor de zesde keer. De Tweede en Eerste Kamer moeten daar wel mee instemmen. Dat gebeurt overigens vaak met terugwerkende kracht: de Tweede Kamer praat bijvoorbeeld pas maandag over de verlenging van de coronawet per 1 maart.

Met de coronawet heeft het kabinet een juridische basis om ingrijpende coronamaatregelen te kunnen invoeren, zonder tussenkomst of instemming van het parlement vooraf. Wel kan de Tweede Kamer ingevoerde maatregelen binnen een week weer terugdraaien, als een meerderheid het er niet mee eens is.

Wetsvoorstel

Dat de maatregelen over scholen, kinderdagverblijven en contactberoepen per 1 juni uit de coronawet verdwijnen, betekent dat het kabinet die regels alleen nog kan invoeren als het met een nieuw wetsvoorstel komt. Dat moet dan eerst door de Tweede- en Eerste Kamer worden goedgekeurd. En dus niet, zoals nu, pas achteraf.

Er blijven wel andere maatregelen in de coronawet staan, die dus nog wel op korte termijn kunnen worden ingevoerd. Het gaat om bijvoorbeeld het coronatoegangsbewijs, de mondkapjesplicht en het verplicht anderhalve meter afstand houden.

Volgens Kuipers worden zulke maatregelen alleen nog ingezet als de situatie daarom vraagt, en de maatregelen nodig zijn om de epidemie te bestrijden.