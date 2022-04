Steenrijke ruimtevaarders onderweg naar ISS, eerste private missie

De Spaans-Amerikaanse astronaut Michael López-Alegría is de bevelhebber van de vlucht. Voor hem is het de vijfde keer dat hij in de ruimte is. Drie steenrijke mannen reizen met hem mee; de Amerikaanse vastgoedbelegger Larry Connor, ondernemer Mark Pathy uit Canada en Stibbe, die een investeringsmaatschappij heeft.

Voordat hij aan de slag ging in het bedrijfsleven was hij luchtmachtpiloot. Hij werd in 1982 bekend in Israël door een luchtgevecht waarbij hij drie Syrische straaljagers en een helikopter uit de lucht schoot. Acteur Tom Cruise zou ook meegaan naar het ISS voor de opnames van een film, maar die plannen zijn uitgesteld.

De lancering verliep zoals gepland: