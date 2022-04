Bernhards tl-buizen zijn terug op Het Loo

Dat wil niet zeggen dat er kritiekloos wordt gedweept met de Oranjes, benadrukt Van Maarseveen. "We benoemen ook de minder mooie kanten. Neem de moord op de gebroeders De Witt in 1672, het moment dat Willem III stadhouder werd. Er is nog altijd discussie hoe groot zijn rol daarin was; hij heeft de moord in ieder geval niet tegengehouden. Dat is een verhaal wat we ook vertellen, gewoon zoals het was."

Van Maarseveen wijst op de tuinen, die de bewoners graag vol exotische flora uit de koloniën zagen. "Volgend jaar komt er een tentoonstelling waar ook de minder mooie kanten aan bod komen: slavernij, kolonialisme en de rol die de Oranjes daar soms in gespeeld hebben."

"Wij zijn niet het uithangbord van de monarchie, we vertellen het gewoon eerlijk", zegt Van Maarseveen, die zelfs hoopt republikeinen aan te spreken. "Zo iemand zal zich misschien ergeren aan dingen uit het verleden, maar kan ook genieten van de mooie vertrekken of de geschiedenis die we vertellen. Ook een republikein moet zich hier welkom voelen."