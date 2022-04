Strafeis tot 240 euro bij proces tegen tientallen actievoerders Sterrebos

Voor de politierechter in Maastricht staan vandaag 44 mensen terecht die eerder dit jaar meededen aan de bezetting van het Sterrebos in het Zuid-Limburgse Born.

Sommige activisten zaten dagenlang in zelfgebouwde boomhutten of hingen op grote hoogte in hangmatten. Ze wilden voorkomen dat de helft van het bos werd gekapt om plaats te maken voor een nieuwe productiehal van autofabriek VDL Nedcar.

De officier van justitie eiste vanochtend 150 euro boete tegen de eerste verdachte, een Duitse studente die in Utrecht woont. Een verslaggever van 1Limburg zegt ervan uit te gaan dat de strafeis ook bij de andere verdachten 150 euro zal zijn. Voor sommige activisten komt daar nog 90 euro bij, omdat ze zich weigerden te legitimeren bij hun aanhouding.

Demonstratie sympathisanten

De bezettingsactie duurde van 28 januari tot 8 februari. De provincie Limburg had toen al een kapvergunning verleend, maar de activisten zeiden principieel tegen bomenkap voor een autofabriek te zijn. Toen de laatste actievoerder was opgepakt, werden de bomen direct gekapt. Een van de bomen bleef dat lot bespaard omdat er een nest van een beschermde uil werd aangetroffen.

De politierechter doet rond het middaguur uitspraak. Om dezelfde tijd staat buiten, vóór de rechtbank, ook een demonstratie van sympathisanten van de actievoerders gepland.

Eerder werd ook al een kleine groep actievoerders veroordeeld tot geldboetes tot 240 euro. Op 3 juni staan nog enkele actievoerders voor de politierechter in Maastricht. Zij worden verdacht van zwaardere vergrijpen, zoals diefstal en bedreiging.