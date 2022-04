Wekdienst 8/4: Zelensky ontvangt Von der Leyen • Zaak over dood Esmee start

Goedemorgen! De man die verdacht wordt voor het doden en misbruiken van de 14-jarige Esmee staat voor de rechter en de Oekraïense president Zelensky ontvangt in Kiev de voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen.

Eerst het weer: In het noorden valt een enkele bui, tussendoor is wel de zon te zien. In het zuiden komt meer bewolking voor en valt later op de dag wat lichte regen of motregen. Bij een veelal matige noordwestenwind wordt het 6 tot 9 graden.