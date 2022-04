Onderzoekers: Nederlander betaalt elke dag 2 euro aan Rusland

Ondanks alle sancties die Nederland in Europees verband oplegt aan Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne, wordt er op dit moment vanuit Nederland iedere dag zo'n 30 miljoen euro overgemaakt naar de Russische staatskas. Per hoofd van de bevolking is dat gemiddeld zo'n 2 euro per dag.

Voor een gezin van drie personen betekent dat zo'n 180 euro per maand. Het gaat dan om de energierekening en alle producten die met behulp van Russisch gas zijn geproduceerd, zoals kunstmest en tomaten. Onderzoeksbureau Kalavasta heeft de cijfers en dagprijzen van de gasimport omgerekend in een gemiddeld bedrag per persoon voor de Nederlandse burger.

Het bureau werkt normaal gesproken in opdracht van ministeries, milieuorganisaties en grote bedrijven. Dit keer handelt Kalavasta op eigen initiatief, zegt directeur John Kerkhoven. "Het komt voort uit frustratie dat je niet meer kan doen voor Oekraïne en het gevoel dat alleen geld storten op Giro555 dit keer niet genoeg is. Wij maken geen antitankwapens maar rekenmodellen, dus hebben we hier ook een rekenmodel voor gemaakt."

Onderzoeksbureau Kalavasta, dat een klimaatneutrale samenleving voorstaat, baseert zich op openbare gegevens van Europese gasbedrijven waarop is te zien wat er Europa binnenkomt via pijpleidingen. Die data zijn gekoppeld aan de netto-import van Russisch gas per land.